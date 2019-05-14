جماعات متطرفة تهدد باقتحام واسع للأقصى في الـ28 من رمضان

وزعمت الجماعات المتطرفة بأنها سوف "تحشد الآلاف لمواجهته واقتحامه في ذات اليوم".

وقدم أحد المتطرفين في هذه الجماعات التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا لإلغاء قرار شرطة الاحتلال بمنعها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وقال إنهم "مستعدون للحرب من أجل اقتحام الأقصى في ذلك اليوم".

في السياق، أعلنت "جماعات الهيكل" نيتها التواصل مع أعضاء كنيست للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بملف تشكيل الحكومة الجديدة حتى يسمح لهم باقتحامه في يوم 28 رمضان.

وعادة ما يتم إغلاق المسجد الأقصى بوجه الاقتحامات اليهودية المتطرفة طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان من كل عام، تحسباً من أعداد المسلمين الهائلة التي تتواجد بالأقصى في تلك الفترة.