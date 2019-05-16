وزير الخارجية الياباني يؤكد ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الياباني تارو كونو صرح خلال لقائه بنظيره الإيراني محمد جود ظريف ان خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن الاتفاق النووي تعهد بعدم انتشار الأسلحة النووية ، وكذلك السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود لتخفيف حدة التوتر في المنطقة".

وردا على ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المتعدد الأطراف رغم انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، واصفا تصعيد واشنطن للعقوبات بأنه "غير مقبول".

وأضاف لنظيره الياباني تارو كونو في بداية اجتماعهما بطوكيو "نمارس أقصى درجات ضبط النفس رغم حقيقة انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة في مايو الماضي. /انتهى/.