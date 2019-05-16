ظريف: فريق "B" يقدم على الانتحار باجراءاته الداعية للحرب

جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف اليوم الخميس لثلاثة وسائل اعلام يابانية وهي "ان اج كي" و"كيودو" و"تي بي اس" حول جملة من القضايا منها احدث تطورات الاتفاق النووي واجراءات ايران العملية وتوقعات المجتمع الدولي.

وقال ظريف في تصريحه، ان فريق "B" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان) انما يقدم على الانتحار باجراءاته الداعية للحرب.

وتساءل قائلا: هل ان العالم المتحضر يقبل ببلطجية اميركا ضد الذين يلتزمون بالقانون وينفذون قرار مجلس الامن الدولي؟.

والتقى ظريف اليوم الخميس في طوكيو نظيره تارو كونو ورئيس الوزراء شينزو آبي.

وبيّن ظريف بعد اجتماعه بنظيره الياباني "تارو كونو" في طوكيو اليوم الخميس، أن الاجتماع تطرق الى مستجدات المنطقة والاجراءات الاميركية وكيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.

واوضح ظريف أن وزير خارجية اليابان أكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي ورغبتها بمواصلة طرقها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة، وبدوري أوضحت له طرق خفض التوتر ولجم الاجراءات الاميركية الساعية للحرب، وأن ايران لا تسعى للمواجهة لكنها لطالما دافعت بقوة عن مصالحها والان تواصل العمل ذاته.

ولفتظريف الى أن الاجتماع بحث ايضا ضرورة التزام المجتمع الدولي بتطبيع العلاقات الاقتصادية لايران والتي تشكل الهدف الاساس للاتفاق النووي، اذا ما رغبت الاسرة الدولية بالحفاظ على هذا الاتفاق.

وخلال لقائه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي جرى البحث حول القضايا الثنائية وآخر التطورات الاقليمية والدولية ولاسيما الاتفاق النووي.

واكد رئيس وزراء اليابان حرص بلاده على دعم وتنمية العلاقات العريقة القائمة بين طهران وطوكيو.

ونوّه آبي الى اهمية الاتفاق الاتفاق النووي وضرورة الحفاظ عليه واصفا دور ايران ومكانتها على صعيد استقرار وامن المنطقة بانه ايجابي وفي غاية الاهمية.

ويزور وزير الخارجية الايراني طوكيو تلبية لدعوة من نظيره الياباني تارو كونو./انتهى/