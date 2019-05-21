50 يوماً على إضراب الأسيرين الحروب والعويوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن فلسطين اليوم، أن نادي الأسير أوضح أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسيرين عدة مرات منذ شروعهما في الإضراب؛ وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية تركزت عمليات النقل إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية التي تتفاقم مع طول مدة الإضراب.

وأكد نادي الأسير أن لا حوار جدي حتى الآن بشأن قضيتهما، وأن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في الاستجابة لمطلبهما، في محاولة لإنهاكهما صحياً وكسر إرادتهما.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الحروب (32 عاماً) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال.

أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال./انتهى/