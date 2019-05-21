إيران سوف لا تكون بادئة لأي حرب مع الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيسة غرفة التجارة الإيرانية الألمانية أشارت في حديث لها اليوم الثلاثاء مع الإذاعة الألمانية حول الإمكانيات والظروف لشن أي عمل عسكري ضد إيران، وقالت إن الوضع الحالي في إيران مستقر, ويحضر الشعب الإيراني أعماله كالعادة وتسير الحياة كالماضي.

وقالت "إنه يتداول حديث عن الظروف المعيشية بين أبناء الشعب الإيراني، وهذا طبيعي جدًا". مبينة أن "الحرب بالنسبة لإيران تذكر بالحرب الإيرانية العراقية، تلك الحرب التي تذكرهم بأيام غير مرحب بها حيث ألحقت الأذى بالمجتمع، لكنني أقول صراحة أنه لا الشعب ولا الحكومة الإيرانية سيكونان من يبدأ بالحرب مع أميركا".

ونوهت رئيسة غرفة التجارة الإيرانية الألمانية إلى تداعيات الأنشطة الاقتصادية التي تترتب بعد القيام بعمل عسكري ضد طهران قائلة: " إن الأنشطة الاقتصادية المعتادة في إيران مستمرة على حالتها الطبيعية".

وتحدثت فون بن اشتاين عن انتقادات الولايات المتحدة للآلية المالية مع إيران، قائلة إن "أوروبا لا تسعى إلى الالتفاف على أميركا من خلال إطلاق نظام مالي مع إيران، لكن الشركات الأوروبية تحاول الامتثال لالتزاماتها التجارية مع هذا البلد"./انتهى/