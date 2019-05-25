  1. السياسة
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧

مسؤول إيراني :العقوبات الأمريكية ستضر الشعب لكنها لا تغيّر سياسات طهران

مسؤول إيراني :العقوبات الأمريكية ستضر الشعب لكنها لا تغيّر سياسات طهران

قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران من شأنها أن تضر بالشعب الإيراني إلا أنها لن تستطيع تغيير سياسات طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قال في مقال له في صحيفة الواشنطن بوست وصف بها العقوبات الأمريكية على بلاده بأنه غير قانونية وأن هذه العقوبات من شأنها إلحاق الضرر بالشعب الايراني مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه العقوبات لن تستطيع إجبار ايران على تغيير سياساتها.

وتابع تخت روانجي في مقاله قائلا " في ظل هذه الظروف الراهنة ليس من المعقول الثقة بالاقتراحات الأمريكية الداعية للحوار والتفاوض، مؤكدا أن السياسات الأمريكية التي تهدف إلى الضغط سيكون مصيرها الفشل والهزيمة"./انتهى/

رمز الخبر 1894916

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