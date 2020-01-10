  1. إيران
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥١

تخت روانجي: الإدارة الأمريكية ليست أهلا للحوار

تخت روانجي: الإدارة الأمريكية ليست أهلا للحوار

اكد مندوب ايران في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي أن أمريكا ليست أهلا للحوار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مندوب ايران في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي قال إن دعوة أمريكا للحوار غير مفهومة ولايمكن خداع الإيرانيين بذلك. 

وأضا تخت روانجي أن الإدارة الأمريكية ليست أهلا للحوار وهي طرف يعادي الإيرانيين. 

رمز الخبر 1901134

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