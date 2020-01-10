تخت روانجي: الإدارة الأمريكية ليست أهلا للحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مندوب ايران في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي قال إن دعوة أمريكا للحوار غير مفهومة ولايمكن خداع الإيرانيين بذلك.

وأضا تخت روانجي أن الإدارة الأمريكية ليست أهلا للحوار وهي طرف يعادي الإيرانيين.