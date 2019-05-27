الجيش اليمني ينفذ هجوم على مواقع المرتزقة في الجوف

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة نت أن الجيش اليمني قام بعملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في وادي وقز بمديرية المصلوب محافظة الجوف، خلفت خسائر في أفراد وعتاد المرتزقة.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية قد دمروا في وقت سابق آليتين عسكريتين تابعتين لمرتزقة العدوان إحداهن محملة بالأفراد في معسكر السلان بالساقية ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.

كما قصفت قوة الاسناد المدفعي تجمعات للمنافقين في عدد من المواقع بجبهة الساقية مديرية المصلوب بالمحافظة ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.