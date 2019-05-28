إقالة مدير القناة الخامسة بسبب اهانة رموز اهل السنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن السلطة القضائية في إيران استدعت يوم الأحد المداح الايراني "أحد قدمي" لإساءته خلال البث المباشر لرموز دينية تخص أهل السنة والجماعة مخالفاً بذلك القوانين الإيرانية التي تمنع الإساءة لرموز مختلف الطوائف الإسلامية.

ووفقا لتصريح مدير العلاقات العامة للتلفزيون الايراني مرتضى مير باقري فأن إدارة التلفزيون قامت بطرد معدي البرنامج والمشرفين عليه، مستندةً في قرارها على توصيات قائد الثورة في احترام رموز أهل السنة وخاصة الخلفاء الراشدين وأم المؤمنين عائشة، كما أوضح مير باقري أن إدارة التلفزيون أقالت مدير القناة الخامسة، مع التأكيد على إن التصرف كان فردياً استغل فيه المداح بث البرنامج بشكل مباشر.

الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الإيرانية تأتي في إطار الحرص على الوحدة الوطنية والتآخي بين جميع الطوائف الإسلامية في إيران والابتعاد عما يثير الفتن، وقد انتهجت إيران خطوات عديدة في هذا الإطار حيث حرم قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي منذ سنوات توجيه الإهانات للخلفاء الراشدين (ره) وزوجة الرسول عائشة، ناهياً مراراً عن الإساءة لزوجات الرسول.

يذكر إن السلطات القضائية اطلقت سراح المداح المعتقل بكفالة لمواصلة التحقيق في خلفية الأسباب التي دفعته لتوجيه الإساءات العميدة مؤكدةً عدم تهاونها مع إيّ شخص يثير النعرات. /انتهى/.