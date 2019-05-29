قائد الثورة يعين اللواء موسوي قائداً جديدا لمقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أصدر أمس الثلاثاء قراراً بتعيين اللواء عبدالرحيم موسوي قائداً لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني وذلك مع الاحتفاظ بمنصبه قائداً عاماً للجيش وفي ضوء فصل شؤون الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية عن مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي.

وأضاف قائد الثورة إن البلاد تنتظر من المسؤولين توظيف جميع طاقات وامكانيات القوات المسلحة والبلاد في هذا الامر المهم والدفاع الحصين عن سماء البلاد وتعزيز الشبكة الشاملة القوية والحديثة للقيادة والسيطرة في الدفاع الجوي.

كما اصدر سماحة القائد امرا اخر عيّن بموجبه العميد علي رضا صباحي فرد قائداً للدفاع للجوي للجيش الايراني كقوة رابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيراً إلى إن هذا القرار جاء في ضوء كفاءاته وجدارته وباقتراح من القائد العام للجيش.

واكد قائد الثورة بان البلاد تنتظر من المسؤولين المعنيين تطوير وتعزيز هذه القوة خاصة من حيث التدريبات وصيانة المعدات والاجهزة والاستفادة القصوى منها واليقظة والاستعداد الدائم واستخدام اساليب الدفاع الجوي المتنوعة في التعامل المؤثر والمراكم للخبرات مع مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي. /انتهى/.