عمدة طهران يسفك دم زوجته ويسلم نفسه للشرطة

وحسب وكالة مهر للأنباء فقد عثر على زوجة البروفيسور محمد علي نجفي، ميتة في منزلهما في طهران، وقالت الشرطة الإيرانية إن رئيس عمدة طهران السابق والمستشار السابق للرئيس الإيراني حسن روحاني، للشؤون الاقتصادية، سلم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته.

وتحدثت الشرطة عن "خلاف عائلي" بين المستشار وزوجته.

عمل الإصلاحي وأستاذ الرياضيات، محمد علي نجفي، وزيرا للتعليم والبحث العلمي في العديد من الحكومات الإيرانية، وكان يشغل منصب عمدة طهران حتى آذار/مارس 2018.

ويعتبر نجفي (87 عاما) أحد المقربين من الرئيس روحاني، وتزوج مرة ثانية على امرأته الأولى بميترا أستاد، التي تصغره كثيرا. وتسببت صور مثيرة للزوجين في صخب إعلامي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.