التنقل بالمترو في طهران انخفض من مليونين الى 80 الف راكب يوميا

وأفادة وكالة مهر للانباء أن حناجي قال في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاربعاء، ان عدد الركاب مستخدمي المترو في الحالة العادية ما قبل تفشي فيروس كورونا كان اكثر من مليونين يوميا الا ان العدد انخفض الان الى 80 الفا اي ان القطارات تتحرك شبه خالية تقريبا.

واكد بان العاملين في المترو يبذلون جهودهم لتقديم التعليمات والايضاحات اللازمة للركاب للالتزام بمسالة التباعد والحفاظ على مسافة معينة بين شخص واخر في سياق الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

واضاف، ان المدارس والجامعات معطلة في الوقت الحاضر كما ان الدوائر تعمل بثلثي موظفيها فضلا عن ان الكثير من الاعمال معطلة الان، فيما مازلنا نحن نستخدم الحد الاعلى لطاقاتنا في اسطول النقل العام.

وصرح بان 4 من موظفي بلدية طهران توفوا بسبب فيروس كورونا، احدهم طبيب يعمل في البلدية اضافة الى 3 نساء في القسم النسوي في مقبرة "جنة الزهراء" جنوب طهران./انتهى/