السنوار: إيران زوّدتنا بالصواريخ بعد أن تخلّت عنا الأمّة العربية

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة الميادين ان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تحدث عن دور إيران بتزويد المقاومة الفلسطينية بالصواريخ التي دكت بئر السبع وتل أبيب، محذراً القادة المجتمعين في مكة المكرمة من الانجرار وراء مسارات الرئيس الأميركي، وداعياً حركات المقاومة الفلسطينية للاتحاد لمواجهة صفقة القرن.

وأكد في كلمة له في احتفالية بمناسبة يوم القدس العالمي أن المقاومة طورت وستظل تحاول تطوير قدراتها وأدواتها لقتال العدو حتى تحقيق زوال الاحتلال، لافتاً إلى أنه إذا كرر العدو اعتداءه فإن المقاومة ستدك تل أبيب وغيرها من المدن بأضعاف مضاعفة من الصواريخ بدعم إيراني.

وشدد السنوار على أنه لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين لما تمكنت من امتلاك هذه القدرات بعد أن تخلت عنها الأمة العربية، منوهاً إلى أن "هناك محاولات لتغيير وعي الأمة لكن الفلسطينيين باتوا يعرفون أصدقاءهم جيداً وأعداءهم جيداً، والقدس هي البوصلة".

وأشار إلى أن مَن يفرّط بالقدس هو في صف الأعداء ومن يقف مع تحرير القدس هو في صف الأصدقاء والحلفاء، مؤكداً أن "من يراهن على بيع القدس للحفاظ على عرشه فهو في صف الأعداء".

وتوجه رئيس حركة حماس في قطاع غزة بالكلام للقادة المجتمعين في مكة المكرمة قائلاً: "إذا أردتم أن تثبتوا عروشكم والعزة، فالعزة في تبني خيار حماية القدس"، وأضاف "إما أن تُسجل أسماؤكم في التاريخ ويرفع ذكركم أو تسجل في التاريخ وتلعنكم الأمم".

وحذرهم من الانجرار وراء مسارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتاً إلى أن عليهم الانحياز للثوابت بتحرير القدس.

وأكد السنوار أن الشعب البحريني هم مع المقاومة الفلسطينية وضد التطبيع ولا يمثلهم مؤتمر البحرين، مشيراً إلى استعداد المقاومة الفلسطينية أن تكون وقوداً لإسقاط "صفقة القرن".

وقال إن المعركة الحقيقية في المرحة المقبلة هي في الضفة لمواجهة أطماع الاحتلال، داعياً حركات المقاومة الفلسطينية للاتحاد لمواجهة صفقة القرن.

المصدر: الميادين