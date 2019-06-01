إيران تنضم إلى اتفاقية إلغاء إعادة المصادقة على الوثائق الأجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لمنظمة القانون الدولي الخاص (HCCI) "كريستف برناسكني"، اوضح في لقاء مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لاهاي "علي رضا كاظمي""، وفي اشارة الى صياغة أكثر من 40 اتفاقية ووثيقة دولية في مجال القانون الدولي الخاص من قبل منظمة القانون الدولي، بان العضوية في هذه الاتفاقية هي أحد المؤشرات المناسبة للدولة من أجل الاستثمار الأجنبي ويتم اخذها بالاعتبار في التقييمات الدولية.

وأشار إلى زيارته لإيران وقدرات القطاع القانوني في البلاد، معربا عن أمله في أن يكون هذا أساسا للتعاون في المستقبل مع منظمة القانون الدولي الخاص ، وفقا لتقرير من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لاهاي يوم السبت.

من جانبه أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية "علي رضا كاظمي""، على ضرورة الارتباط المباشر بين أنشطة منظمة القانون الدولي الخاص ومختلف اتفاقياتها مع حقوق ورفاهية الشعب والناشطين الاقتصاديين.

ووصف كاظمي، عدد من الوثائق الصادرة عن منظمة القانون الدولي الخاص، بالمفيدة والضرورية لتوفير التسهيلات القانونية وتسريع الاتصالات الدولية والقضاء على العديد من الحواجز الإدارية والقانونية ./انتهى/