  1. الثقافة
٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧

اقامة صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية

اقامة صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية

اقيمت صلاة عيد الفطر السعيد صباح اليوم الاربعاء بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

وبدأت مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة الثامنة و20 دقيقة صباحا بتوقيت ايران بإمامة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

وتوافد ابناء الشعب الايراني المؤمن منذ الصباح الباكر لليوم الأول من شوال في كافة أنحاء البلاد لأداء صلاة عيد الفطر السعيد.

واعلنت كل من ايران والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والاردن ومصر وتونس واندونيسيا وماليزيا ودول اُخرى اليوم الاربعاء اول ايام العيد في حين كانت كل من السعودية والامارات وليبيا والكويت والبحرين وروسيا وتركيا قد اعلنت ان يوم أمس الثلاثاء هو اول أيام العيد المبارك./انتهى/

رمز الخبر 1895223

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