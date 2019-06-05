قائد الثورة: إننا اليوم نشهد اصطفاف المسلمين ضد أنفسهم بدلا من الأعداء

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عددا من المسؤولين، وسفراء الدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران، و مختلف شرائح الشعب، في حسينية الامام الخميني (رض).
يتبع....
استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، يوم الاربعاء، عددا من المسؤولين ومختلف شرائح الشعب، وعددا من سفراء الدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران.
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عددا من المسؤولين، وسفراء الدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران، و مختلف شرائح الشعب، في حسينية الامام الخميني (رض).
يتبع....
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