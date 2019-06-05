قائد الثورة: إننا اليوم نشهد اصطفاف المسلمين ضد أنفسهم بدلا من الأعداء

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عددا من المسؤولين، وسفراء الدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران، و مختلف شرائح الشعب، في حسينية الامام الخميني (رض).

يتبع....