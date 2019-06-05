قائد الثورة الإسلامية: سوف لا تقوم أي قائمة لصفقة القرن

وقال قائد الثورة الاسلامية في الخطبة الأولى من صلاة العيد: أشكر الشعب الايراني لمشاركته في مسيرات يوم القدس.

واضاف سماحته ان المساعدات الشعبية الرمضانية لمتضرري السيول في ايران كانت جيدة ويجب حل مشاكلهم وان لا يتم نسيانهم.

وصرح قائد الثورة الاسلامية ان الخطة الاميركية المسماة "صفقة القرن" لن تتحقق مضيفا ان هذه الصفقة خيانة للامة الاسلامية ولن ترى النور.

وتابع ان زعماء بعض البلدان الاسلامية يمهدون الارضية لتطبيق صفقة القرن مؤكدا ان خيانة بعض البلدان الاسلامية للقضية الفلسطينية تستدعي الانتباه.

وقال سماحته إن ما يقوم به قادة البحرين من تمهيد لصفقة القرن خيانة مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للأمة الاسلامية.

و بالتزامن مع عيد الفطر السعيد أمَّ قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي صلاة عيد الفطر في مصلى طهران بحضور الآلاف من أبناء الشعب الإيراني. وخلال خطبتي العيد توجّه سماحته بالتبريك لكلّ الشّعب الإيراني ولكلّ مسلمي العالم بهذه المناسبة.

وبدأت مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة الثامنة والنصف صباحا بإمامة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وأعلنت كل من إيران والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والأردن ومصر وتونس واندونيسيا وماليزيا ودول اُخرى اليوم الأربعاء أول أيام العيد في حين كانت كل من السعودية والإمارات وليبيا والكويت والبحرين وروسيا وتركيا قد أعلنت أن يوم أمس الثلاثاء هو اول أيام العيد المبارك./انتهى/