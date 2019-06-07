وزير التربية الايراني يستقيل بغية المشاركة في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكتب المتحدث باسم الحكومة الايرانية أعلن بأن وزير التربية والتعليم محمد بطحائي قدم استقالته من منصبه من اجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووفقا لهذا التقرير فقد وافق الرئيس روحاني على استقالة بطحائي قبل الموعد المقرر لتسجيل الاسماء لخوض انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

وسیتم الاعلان من قبل رئاسة الجمهورية عن الذي سيتولى منصب وزير التربية والتعليم بالوكالة يوم غد السبت.

يذكر ان يوم امس الخميس كان اخر يوم من المهلة المقررة للذين يرغبون بخوض الانتخابات البرلمانية للاستقالة من مناصبهم الحكومية./انتهى/.