كوريا الجنوبية تطالب بإعفاءات للتجارة مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الاقتصاد الكوري الجنوبي التقى بوزير الخزانة الأمريكي" ستيفن منوشين" وناقش معه القضايا المشتركة بين البلدين وقد قدم المسؤول الكوري طلبا للولايات المتحدة الأمريكية ينص على إصدار إعفاء من الادارة الأمريكية لتتمكن سئول من التبادل التجاري من ايران.

وأعرب وزير الاقتصاد الكوري الجنوبي عن تفائله بالتوصل إلى تسوية مع الجانب الأمريكي لقضية الشركات الصغير العاملة في ايران.

وأكد أن هذه الشركات قد تضررت بالفعل بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على ايران ووقف الصادرات إليها./انتهى/