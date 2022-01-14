كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا جديدا مجهولا باتجاه الشرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من جانبه، قال خفر السواحل الياباني إنه رصد "إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي أو صواريخ".

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة "فرانس برس" إن الجانب الياباني لا يزال يحلل مكان سقوط المقذوف وما إذا كان جسما واحدا أم عدة أجسام.

ويعد هذا الإطلاق هو الثالث لكوريا الشمالية هذا العام، حيث نفذت إطلاقين في 5 و11 يناير، وحينها أعلنت بونيغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ فرط صوتية.

ويأتي ذلك بعد أن دعت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية أمس، إلى الامتناع عن "المزيد من الاستفزازات" والعودة إلى الحوار، وذلك ردا على تحذيرها من اتخاذ رد فعل أقوى حال فرض عقوبات أمريكية عليها.

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