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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٤٧ م

كوريا الجنوبية والكيان المحتل يوقعان اتفاقية التجارة الحرة

كوريا الجنوبية والكيان المحتل يوقعان اتفاقية التجارة الحرة

بينما يشهد العالم احتجاجات ضد النظام الصهيوني لأعماله القمعية في المسجد الأقصى، ستوقع كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة مع تل أبيب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الاقتصاد الكيان المحتل، أن تل أبيب وسيول سيوقعان اتفاقية تجارة حرة في الأيام المقبلة.

إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الكيان المحتل الأسواق الآسيوية إلى هذا الحد.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية من خلال خفض الرسوم الجمركية وتقديم شبكات أمان للاستثمار.

بلغت التجارة الثنائية بين تل أبيب وسيول نحو 2.4 مليار دولار في عام 2020، بحسب وزارة الاقتصاد الكيان المحتل.

ومن المقرر أن يتوجه وزيرا الخارجية والاقتصاد للكيان المحتل إلى سيول للتوقيع على الاتفاقية.

وبتوقيع هذه الاتفاقية، سيتم إعفاء 90٪ من صادرات الكيان المحتل إلى كوريا الجنوبية من الضرائب.

يحاول الكيان المحتل توقيع اتفاقيات مماثلة مع الصين والهند وفيتنام.

/انتهى/

رمز الخبر 1914321
https://ar.mehrnews.com/news/1914321/

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