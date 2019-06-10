وزير الخارجية في حكومة هادي يقدم استقالته

وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن "أزمة الیمن" تقترب من مراحلها الأخیرة، وأن الأمر "يتطلب بعض الحكمة".
وفي مقابلة صحفية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتهت وتنتهي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول، على حد تعبيره./انتهى/
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن خالد اليماني وزير الخارجية في حكومة الرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي استقال من منصبه.
وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن "أزمة الیمن" تقترب من مراحلها الأخیرة، وأن الأمر "يتطلب بعض الحكمة".
وفي مقابلة صحفية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتهت وتنتهي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول، على حد تعبيره./انتهى/
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