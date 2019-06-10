  1. السياسة
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٥:٤١

وزير الخارجية في حكومة هادي يقدم استقالته

وزير الخارجية في حكومة هادي يقدم استقالته

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن خالد اليماني وزير الخارجية في حكومة الرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي استقال من منصبه.

وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن "أزمة الیمن" تقترب من مراحلها الأخیرة، وأن الأمر "يتطلب بعض الحكمة".

وفي مقابلة صحفية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتهت وتنتهي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول، على حد تعبيره./انتهى/

رمز الخبر 1895358

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