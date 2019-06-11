رويترز عن مسؤول لبناني: نزار زكا يغادر طهران الى بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي اعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن موافقة القضاء الايراني على الافراج المشروط عن الاميركي اللبناني نزار زكا وتسليمه لممثلي الحكومة اللبنانية.

وقال اسماعيلي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، لقد اعلنت قبل يومين خبرا بان طلبا قد وصلنا في هذا المجال وتم الاعلان بان المحكوم كان قد تقدم بطلب للافراج المشروط عنه.

واضاف، ان الرئيس اللبناني كان قد تقدم بطلب للمساعدة بالافراج عن هذا الشخص في اطار القرارات والضوابط القانونية.

وقال، لقد درسنا الطلب في اطار القانون الذي يتضمن بانه لو كان هنالك شخص ما قد حكم عليه بالسجن 10 اعوام وامضى ثلث فترة محكوميته وابدى حسن السلوك من نفسه خلال فترة المحكومية وكانت هنالك قرائن بانه سوف لن يعاود ارتكاب الجناية فبالامكان اصدار حكم الافراج المشروط عنه في حال تاكيد هذه الامور من قبل قاضي المحكمة.

واضاف اسماعيلي، انه في ضوء طلب هذا الشخص فقد اكدت ادارة السجن حسن سلوكه ومع الاخذ بالاعتبار طلب رئيس الجمهورية وتاكيد حزب الله فقد حصل الاطمئنان بانه لن يعاود ارتكاب الجناية وبالتالي فقد وافقت المحكمة على الافراج المشروط عنه وسيتم تسليمه لممثلي لبنان.

واكد المتحدث باسم السلطة القضائية بان هذه الخطوة تجري في اطار عملية قضائية تماما وليس في هذه القضية اي عملية تبادل او اعتبارات سياسية./انتهى/