ظريف: الامارات تسعى لتتحول الى اسرائيل الثانية

واضاف وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي ان الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة.

وافاد وزير الخارجية الإيراني بان هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة وهي مخطئة

وتابع ظريف : لن نسمح لأميركا أن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، والحرب هي حرب.

واوضح وزير الخارجية الإيراني انه لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر.

واعلن ظريف ان الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي على إيران هي إرهاب ولن نتحاور مع إرهابيين./انتهى/