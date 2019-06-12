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١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٩:٠٢

برلمان ألمانيا يتهم بن زايد بالتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم

برلمان ألمانيا يتهم بن زايد بالتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم

دعا البرلمان الألماني (بوندستاغ) رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير، إلى مطالبة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ببحث طريقة لـ"إنهاء سريع للحرب على اليمن"، خلال لقائهما في برلين، يوم الثلاثاء.

وقالت كلوديا روث، نائبة رئيس البوندستاغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب على الرئيس شتاينماير أن يقول بكلمات لا لبس فيها لولي العهد (بن زايد) إن ألمانيا وأوروبا تتوقعان تحولا جوهريا في السياسة الخارجية، ونهاية سريعة للحرب على اليمن".

وأضافت: "كانت الإمارات قوة دافعة وراء الحرب على اليمن، لذلك فإن ولي عهد الإمارات، باعتباره نائب القائد العام للقوات المسلحة، مسؤول بشكل مشترك عن أكبر كارثة إنسانية على هذا الكوكب حاليا".

ووصل بن زايد، مساء الثلاثاء، إلى برلين في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها أيضا المستشارة أنجيلا ميركل، وفق إعلام محلي.

ويشهد اليمن حربا عدوانيا دخلت عامها الخامس تشنها السعودية والامارات وحلفاؤهم منذ مارس/اذار 2015.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات الحرب على اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عدواني عربي، تقوده الجارة السعودية وتشارك به الإمارات، قوات وميليشيات تكفيرية ومرتزقة تعمل لحكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في مواجهة حكومة الوفاق اليمني في صنعاء.

رمز الخبر 1895443

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