ظريف: تصريحات ترامب وبومبيو متناقضة تجاه ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أبدى تفاعلا على المواقف المتناقضة لواشنطن عبر تغريدة له على موقع التويتر.

وكتب ظريف: المواقف الامريكية متذبذبة باقصى صورة ممكنة، حيث تزعم واشنطن في يوم أن النظام الايراني على حافة الانهيار ويوما آخر تهاجم هذا النظام معتبرة انه إحدى ثلاث القوى العظمى التي تهدد حلف الناتو.

وأضاف: ان بومبيو ورئيسه لديهما ادعاءات متناقضة تجاه أي حدث، ألا في المقابل تتصرف ايران كبلد مسؤول يسعى الى السلام.

وكان وزير الخارجية الامريكي دعا يوم الخميس الماضي (٤ نيسان/أبريل ٢٠١٩) خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في واشنطن للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الحلف لمواجهة تحدي 'القوي العظمى' من روسيا والصين وإيران، على حد تعبيره.

وفي تصريحات اخرى حمل وزير الخارجيّة الأمريكي إيران مسؤولية ارتفاع مستوى الخسائر في الفيضانات الاخيرة التي تشهدها البلاد.

ولم تقتصر المناورة السياسيّة لبومبيو على محاولة تضعيف إيران وتحميلها المسؤولية، بل عمد وفي خطوة مضحكة' إلى عرض خدمات واشنطن كأنها جاهزة للمساعدة فيما اكدت جمعية الهلال الاحمر الايرانية انها غير قادرة على تسلم اي مبالغ مالية جراء الحظر الامريكي الجائر، أي إقفال الحسابات البنكية للهلال الأحمر، الأمر الذي ينفي إدعاءات بومبيو التي تدخل في إطار الحرب الناعمة لا أكثر./انتهى/.