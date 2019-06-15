الكشف عن تفاصيل عملية مطار أبها الثانية

وقال العميد سريع في منشور له على "الفيسبوك": إن الاستهداف الذي تم فجر الجمعة باتجاه مطار أبها الدولي استهدف رادارات الملاحة الجوية مما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة وتعطيل الملاحة فيه".

ونفى المزاعم السعودية التي تحدثت عن اعتراض الطائرات المسيرة قائلا: "غير صحيح ما يدعيه النظام السعودي من اعتراض الطائرات المسيرة"، مؤكدا أن الطائرات "وصلت وأصابت أهدافها بدقه عالية - بفضل الله وكرمه"

وجدد التأكيد على المطارات والمواقع العسكرية لدول العدوان أصبحت غير أمنة وأن عمليات الجيش واللجان الشعبية في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار المفروض على بدنا.

وقال: "نؤكد اليوم للنظام السعودي أن عملياتنا مستمرة باتجاه المطارات والمواقع العسكرية بصورة متصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا وأنها اصبحت غير آمنة.

كما جدد ناطق القوات المسلحة "الدعوة لشركات الطيران والمدنيين للابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة".

ونفذ سلاح الجو المسير فجر الجمعة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي بعد يومين من استهدافه بصاروخ من نوع "كروز".

جدير بالذكر أن القوة الصاروخية استهدفت في 12 يونيو الجاري مطار أبها بصاروخ مجنح أصاب هدفه بدقة وأكد مصدر في القوة الصاروخية توقف الملاحة الجوية فيه بعد استهدافه بصاروخ كروز.