أنقرة توجه اتهاما صريحا للجيش السوري

وأضافت الوزارة في بيان لها أن القوات التركية ردت فورا على الهجوم الذي استخدمت فيه قذائف الهاون بأسلحة ثقيلة، كما أبلغت موسكو بالحادثة.

ولم تحدد وزارة الدفاع مكان نقطة المراقبة التي تعرضت للهجوم، لكنها قالت إن الهجوم "المتعمد" شن من منطقة "تل بزام".