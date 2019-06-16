أنقرة توجه اتهاما صريحا للجيش السوري

وأضافت الوزارة في بيان لها أن القوات التركية ردت فورا على الهجوم الذي استخدمت فيه قذائف الهاون بأسلحة ثقيلة، كما أبلغت موسكو بالحادثة.
ولم تحدد وزارة الدفاع مكان نقطة المراقبة التي تعرضت للهجوم، لكنها قالت إن الهجوم "المتعمد" شن من منطقة "تل بزام".
قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن هجوما استهدف نقطة مراقبة لها في إدلب انطلاقا من منطقة خاضعة لسيطرة القوات السورية، وخلف أضرارا مادية دون تسجيل ضحايا.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن القوات التركية ردت فورا على الهجوم الذي استخدمت فيه قذائف الهاون بأسلحة ثقيلة، كما أبلغت موسكو بالحادثة.
ولم تحدد وزارة الدفاع مكان نقطة المراقبة التي تعرضت للهجوم، لكنها قالت إن الهجوم "المتعمد" شن من منطقة "تل بزام".
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