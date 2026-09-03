نيويورك تايمز: القنبلة التي استهدفت حفل زفاف سيريك كانت أميركية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن التحقيقات التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز حول بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم على حفل الزفاف في كوهستك بمنطقة سيريك، أظهرت أن الهجوم نفذته أميركا. وفي هذا الهجوم، استهدف ثلاثة انفجارات حفل زفاف في مدينة كوهستك جنوب إيران، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.

وبحسب التحليلات التي أجرتها نيويورك تايمز، بالاستناد إلى الصور ومقاطع الفيديو من موقع الهجوم، ورواية السكان والمسؤولين المحليين، فإن هذا الهجوم الذي شنته أميركا استهدف مبنى في منطقة سكنية كان يشهد حفل زفاف.

وأكد تريفور بول، المحلل في خدمة أبحاث الأسلحة بالصحيفة، أن بقايا السلاح التي شوهدت في الصور بعد الهجوم، تطابق مكونات قنبلة موجهة تستخدمها القيادة المركزية الأميركية، وغير موجودة في ترسانة القوات الإيرانية.

وأسفر هجوم العدو الأميركي على حفل زفاف في كوهستك بمحافظة هرمزغان، عن استشهاد وجرح أكثر من 70 من المواطنين، كان معظمهم من النساء والأطفال.

وهذه الجرائم الحربية الوحشية، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، تذكر بالجرائم الأميركية الإسرائيلية السابقة خلال العام والنصف الماضيين، بما فيها جرائم ميناب ولامرد.

ورداً على العدوان العسكري الأميركي، وجهت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لحقها الطبيعي في الدفاع المشروع، ضربات دفاعية ساحقة إلى القواعد العسكرية الأميركية التي كانت مصدراً وداعماً للعدوان الأميركي على إيران.

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