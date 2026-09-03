الحرس الثوري: على أميركا أن تتحمل المسؤولية عن الملف الأسود للهجمات على حفلات الزفاف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين

أيها الشعوب الحرة في العالم، أيها الشعب الإيراني البطل والملحمي،

إن القيادة الإرهابية لسنتكوم في الجيش الأميركي، في جريمة حرب لا تُنسى، شنت هجوماً جوياً مباشراً على حفل زفاف عائلة شريفة من أهالي كوهستك في سيريك، وحولت فرحة الناس إلى مأتم.

وأصابت القوات الأميركية الإرهابية نحو 70 شخصاً، استشهد منهم 4، فيما وصفت حالة 7 من الجرحى بالخطيرة.

ومنذ الليلة الماضية، وبعد ردود فعل الشعب ووسائل الإعلام والشخصيات الحرة في العالم، وحتى بعض وسائل الإعلام الأميركية، على هذه الفضيحة الكبيرة، حاول الجيش القاتل للأطفال والمسؤولون الأميركيون المجرمون، في تصريحات وبيانات متعددة، إنكار التعمد في هذه الجريمة، وتكرار ادعائهم السخيف بعدم استهداف المدنيين، في حين أن وحشية الجيش الأميركي الإرهابي في هذا المجال هي سابقة متكررة، ولن يُمحى عار هذه الجريمة من جبين قادة البيت الأبيض.

لقد تأكد اليوم لشعوب العالم أن استهداف المدنيين لبث الرعب هو جزء من عقيدة الجيش الأميركي الجبان:

- 2002، 1 يوليو: أكثر من 100 شهيد في قصف حفل زفاف قرية كاكرك بولاية أروزغان في أفغانستان.

- 2003، 18 سبتمبر: أكثر من 5 شهداء وجرحى في قصف حفل زفاف في مدينة الفلوجة بالعراق.

- 2004، 19 مايو: 42 شهيداً في قصف حفل زفاف قرية بكر الذيب في محافظة الأنبار بالعراق.

- 2004، 8 أكتوبر: 13 شهيداً بينهم العريس في قصف حفل زفاف في الفلوجة بالعراق.

- 2008، 6 يوليو: 47 شهيداً بينهم العروس في قصف حفل زفاف في ده بالا بننغرهار بأفغانستان.

- 2008، نوفمبر: 37 شهيداً بينهم 23 طفلاً في قصف حفل زفاف في وج بغتو بقندهار بأفغانستان.

- 2012، يونيو: 18 شهيداً بينهم 9 أطفال في قصف حفل زفاف في لوغر بأفغانستان.

- 2015، 28 سبتمبر: 131 شهيداً من النساء والأطفال في قصف حفل زفاف في وحجة تعز باليمن (تحالف بدعم أميركي).

- 2026، 1 سبتمبر: 70 شهيداً وجريحاً في قصف حفل زفاف كوهستك سيريك في هرمزغان بإيران.

إن قادة أميركا، الذين لجأوا بدلاً من الاعتذار إلى الكذب مرة أخرى، وتجنبوا تحمل المسؤولية كما في قضايا ميناب ولامرد وقشم، فمن الأفضل لهم أن يردوا على الرأي العام العالمي بشأن ملفهم الأسود للهجمات على حفلات الزفاف في مختلف الدول. هل كانت كل هذه الحوادث عرضية وخطأ؟

نحن نملك القوة العسكرية، وقمنا في نفس اللحظة بالقصاص بقتل إرهابيي سنتكوم الدمويين. وإذا لم يوقف الشعب الأميركي هذا الجيش الوحشي القاتل للأطفال، فعليه أن يخشى اليوم الذي يحل فيه انتقام المظلومين، وهو "يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

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