"حنا زرين كمر" على قمة التايكوندو العالمي؛ صعود لافت للإيرانيين في التصنيف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الاتحاد الدولي للتايكوندو نشر تصنيف أفضل لاعبي العالم لشهر سبتمبر، مع احتساب نتائج منافسات شهر أغسطس.

وشهد ممثلو إيران، بعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي في باكستان، ومشاركة المنتخب النسائي في الدورة الثالثة من البطولة الدولية الحرة العالمية في الصين، صعوداً ملحوظاً في هذا التصنيف.

في فئة السيدات، سجلت "حنا زرين كمر" أفضل أداء. هذه اللاعبة الشابة من مازندران، التي كانت قد صعدت الشهر الماضي إلى المركز الثاني في وزن 67+ كجم، وبعد فوزها بالميدالية الذهبية في كأس رئيس الاتحاد الدولي والفضية في البطولة الحرة العالمية للسيدات، رفعت مجموع نقاطها إلى 114 نقطة، لتتصدر منفردة تصنيف هذا الوزن.

وفي الوزن نفسه، تحتل فاطمة أحمدي المركز السابع والثلاثين عالمياً بـ19 نقطة.

في وزن 49- كجم، تحتل ساينا كريمي، ممثلة إيران في الألعاب الآسيوية، المركز الثالث والأربعين بـ26.64 نقطة.

وفي وزن 57- كجم، احتلت نسترن ولي زاده المركز الحادي عشر بـ38.64 نقطة، بينما تحتل ناهيد كياني المركز التاسع والثلاثين بـ37.03 نقطة، وشافرك نجفي المركز الرابع والأربعين بـ18 نقطة.

كما حققت ساغر مرادي أحد الصعودات المهمة في التصنيف الجديد، إذ بعد فوزها بالميدالية البرونزية في كأس رئيس الاتحاد الدولي والذهبية في البطولة الحرة العالمية للسيدات في تايوان، رفعت نقاطها إلى 58 نقطة، وصعدت 58 مركزاً لتصل إلى المركز الرابع في جدول وزنها.

صعود لاعبي المنتخب الوطني للرجال

في فئة الرجال، صعد أبو الفضل زندي في وزن 58- كجم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في كأس رئيس الاتحاد الدولي، 18 مركزاً، ليصل بـ50 نقطة إلى المركز الرابع عالمياً، متشاركاً مع اللاعب يونغ سوك، لاعب التايكوندو الكوري الأصل في المنتخب الأميركي.

كما يقف ياسين ولي زاده في الوزن نفسه في المركز الحادي والعشرين بـ26.48 نقطة.

وفي وزن 68- كجم، رفع مهدي حاج موسائي، الذي حقق الميدالية الذهبية في باكستان، نقاطه إلى 50 نقطة، ليصل إلى المركز الثالث عالمياً.

وفي الوزن نفسه، عاد دانيال بزرغي إلى المنتخب الوطني بعد ثلاث سنوات، وبفوزه بالميدالية الذهبية في كأس رئيس الاتحاد الدولي، صعد 264 مركزاً ليصل إلى المركز العشرين عالمياً.

وفي وزن 80- كجم، يحتل رادين زينالي المركز الخامس عشر بـ30 نقطة، وأمير سينا بختياري المركز السادس والثلاثين، ومهران برخورداري المركز الثاني والسبعين.

وفي الوزن الثقيل، واصل آرين سليمي مسيرة نجاحاته، ورفع نقاطه إلى 50 نقطة، وصعد 12 مركزاً ليصل إلى المركز الثالث في وزن 80+ كجم.

كما وصل محمد حسين يزداني إلى المركز الثاني عشر بـ30.80 نقطة بصعود مركزين، بينما وصل علي نجفي إلى المركز التاسع والثلاثين بـ36.38 نقطة.

ويمكن أن يكون صعود ممثلي إيران في أحدث تصنيف عالمي مهماً في طريق حصد المزيد من الحصص الأولمبية، كما أن المركز الأفضل للاعبين الوطنيين في التصنيف سيحسن ظروفهم للمشاركة في جدول منافسات الألعاب الآسيوية في ناغويا.

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