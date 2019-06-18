روحاني: الأعداء يريدون تيئيس الشعب من مستقبل إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أشار خلال قيامه بزيارة تفقدية لمطار الأمام الخميني (رض) الدولي قبيل افتتاح صالة السلام. إلى أن الأعداء يريدون من خلال المرامرات والمخططات المشؤومة بث روح اليأس في الشعب الإيراني من مستقبل تنمية البلاد.

وأكد على أن الشعب الإيراني يبدي الأمل ويحبط مخططات و نوايا الاعداء الشريرة. لذلك في هذا الصدد نرى أن جميع تصرفات الأعداء لزيادة الضغط على الشعب الإيراني بالمقابل رد فعل الجمهورية الإسلامية على تلك الضغوط قد زاد.

وأضاف في النهاية سيكون النصر في هذه المعركة للشعب الإيراني. منوها أن الطرف المقابل لإيران في المواجهات ليست الشعوب وانما خصوم إيران هم عدد قليل من السياسيين ذوي الخبرة القليلة.

وأوضح روحاني أنه قد يختلق افتتاح صالة السلام في مطار الأمام الخميني عن المشاريع الاقتصادية الاخرى مشيرا إلى أن افتتاح الصالة تم بالتعاون مع مديري الصالة والحرس الثوري وهذا التعاون المتعدد الاطراف من قبل اقسام مختلفة من البلاد ليتمكن المشروع من الوصول إلى اهدافه المرجوة.

يشار إلى أن مع تدشين الصالة الجديدة سترتفع الطاقة الاستيعابية لمطار الامام الخميني(رض) الدولى الى 13 مليون مسافر سنويا./انتهى/