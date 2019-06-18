  1. السياسة
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٤

تأسيس منظمة التعاون العلمي الدولي في إيران

تأسيس منظمة التعاون العلمي الدولي في إيران

أعلن نائب لجنة الخطة التنفيذية لمخطط المجتمع العلمي للبلاد "منصور کبكانيان" عن تأسيس منظمة جديدة للتعاون العلمي الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب لجنة الخطة التنفيذية للمجتمع العلمي للبلاد "منصور کبكانيان"، اوضح على هامش الاجتماع لخطة المجتمع العلمي للبلاد أن احد اهم المواضيع التي طرحت في الاجتماع وثيقة التعاون العلمي الدولي حيث لدينا وثيقة حول التعاون العلمي الدولي.

وأشار كبكانيان إلى انه بالنظر إلى سرعة تطور العلم في البلاد نحتاج إلى تعاون علمي دولي في المجالات العلمية والتقنية .

وأوضح أنه نحتاج إلى أقل من سنة لتجهيز خطة الطريق لجميع الاجهزة فيما يخص المواضيع التي طرحت في الوثيقة.

ونوه إلى ضرورة تأسيس منظمة تعاون دولي في المجالات العلمية بايران مشيرا إلى أنه هناك قيود معينة بالنسبة للحكومة.

وأوضح أن تأسيس هذه المنظمة في البلاد من شأنه حل بعض العوائق والمشاكل التي تم ذكرها خلال الاجتماع مثل اصدار الجوازات والمنح وغيره  التي تتعلق بالاساتذة والطلاب./انتهى/

رمز الخبر 1895593

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي