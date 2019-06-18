ظريف يجري مباحثات مع وفد برلماني عراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التقى بعد ظهر اليوم الثلاثاء بوفد برلماني عراقي برئاسة خليل الحداد نائب رئيس البرلمان والوفد المرفق له.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العلاقات العميقة والمتجذرة بين الشعبين الإيراني والعراقي، والاتفاقات المهمة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتسهيلات المتوفرة لدى المواطنين الإيرانيين والعراقيين من أجل التنقل بين البلدين، والدعم المتقابل بين الشعبين في الظروف الصعبة، ودور التعاون بين طهران وبغداد في إرساء الأمن والاستقرار وأوضاع وتطورات المنطقة./انتهى/