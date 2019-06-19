أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يطلعون على آخر الإنجازات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حشمت الله فلاحت بيشه أشار في حديث خاص لوكالة مهر للأنباء، إلى الخطط المستقبلية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لزيارة المنشآت النووية، وقال: "إن أعضاء اللجنة بعد عقد انتخابات مجلس إدارتها من المتوقع خلال الزيارة أن تتطلع عن كثب على الإنجازات النووية الجديدة التي تم إزاحة الستار عنها مؤخرا ونشاطات منظمة الطاقة الذرية الايرانية".

ويطلع النواب، خلال الزيارة، على احدث الانجازات النووية ومنها انتاج النظائر المستقرة ونشاطات المختبر الوطني المرجعي للمواد ووحدة مشتقات المزج والخط الانتاجي المتطور لتجميع المعدات من الجيل الجديد وغيرها./انتهى/