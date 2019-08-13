صالحي يرعى تدشين مركز فصل النظائر المستقرة في فوردو

وعلى هامش المراسم اوضح صالحي في تصريح للصحفيين، بان النظائر المستقرة متنوعة وذات استعمالات كثيرة وان اساليب الحصول عليها متعددة من ضمنها اجهزة الطرد المركزي وقال، هنالك اساليب اخرى لهذا الغرض سيتم تدشينها في المنشآت الجديدة من ضمنها التبادل الكيمياوي والنفوذ الحراري والتقطير الغشائي وان المجموعة التي تم وضع الحجر الاساس لها اليوم ستدخل مجال فصل النظائر المستقرة وتطوير استعمالاتها عبر استخدام الاساليب المشار اليها.

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان انشطة قد اجريت في هذه المجالات على مستوى المختبر ولكن ينبغي ان تخرج من نطاق المختبر وان نتمكن من تطويرها واضاف، ان المبنى الذي وضعنا حجره الاساس تبلغ مساحته نحو 5 الاف متر مربع ويتضمن 8 ورشات و 8 مختبرات في اطار مجموعة واسعة جدا اعتقد انها ستكون منقطعة النظير في منطقة غرب اسيا.

واضاف صالحي، ان فردو منشأة نووية نشطة جدا ولنا الان فيها 1044 جهازا للطرد المركزي في الفراغ وهنالك نحو سلسلتين في حالة الدوران الا انها لا تقوم بعملية التخصيب فقط وفيما لو اردنا فان عملية الاستئناف ستكون سهلة لان الاجهزة جاهزة وفي الفراغ وهي في حالة الدوران ويكفي فقط ان تزود بالمادة اللازمة.

وحول اكمال هذا المشروع قال، اننا نسعى لاستكمال مرحلته الاولى لغاية نيسان القادم ولكن لا يمكن اكمال مثل هذا المشروع الضخم في غضون 7 او 8 اشهر.

واوضح بان مبنى المشروع خاص ايضا واضاف، ان المبنى بحاجة الى غرف خاصة واجهزة خاصة، ولقد تمت توصية صنع الكثير من الاجهزة في الداخل وهنالك حاجة لشراء بعض الاجهزة من الخارج، واعتقد انه لو جرت الامور كلها بصورة جيدة فلربما يستغرق (انجاز المشروع) نحو عامين.