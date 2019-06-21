ايران تدعو الاميركيين لعدم الوقوع في فخ فريق "ب"

وحول مدى تأثير تحريضات فريق "ب" الداعية للحرب على الاجراءات الاميركية المعادية لايران، قال تخت روانجي: من الواضح ان بعض المسؤولين الاميركيين وكذلك بعض الافراد في المنطقة الذين سماهم الدكتور ظريف فريق "ب" (بن نتنياهو وبولتون وبن زايد وبن سلمان) يسعون وراء الحرب والاشتباك في المنطقة.



واضاف، انهم يسعون لاثارة الفوضى في المنطقة واشعال الحرب فيها ولكن عليهم ان يعلموا بانه حينما تقع الحرب فلن يكون هنالك طرف منتصر وطرف مهزوم بل سيتضرر الجميع.

وتابع قائلا: ان هؤلاء الافراد ومن دون التفكير بتداعيات ذلك للمنطقة وحتى لاميركا يسعون لاطلاق مثل هذه الخطوة، ولقد راينا مثل هذه المحاولات من قبل هؤلاء الافراد خلال الاشهر الاخيرة لكننا نامل بان يكون الاميركيون على حذر والا يقعوا في مثل هذا الفخ الذي يمكن ان يجر المنطقة الى الفوضى.

وفي الرد على سؤال حول الاجتماع المرتقب عقده خلال الاسبوع القادم بشأن القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حين التوقيع على الاتفاق النووي، قال تخت روانجي" ان هذا الاجتماع يعقد كل 6 اشهر مرة وان موعده كان محددا من قبل.

واضاف" ان موقفنا بشأن القرار 2231 واضح جدا ، فاميركا انسحبت من الاتفاق النووي ما يعد انتهاكا صارخا للاتفاق والقرار 2231 وسنوضح تماما في الكلمة التي سألقيها خلال الاجتماع القادم ونقدم الادلة اللازمة في هذا المجال.

واكد قائلا، انه على الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي خاصة الاوروبيين تنفيذ تعهداتهم ونحن نعلن وفقا لقرارات الحكومة الايرانية (التي تصدر على مراحل) والتي ستنتهي مرحلتها الاولى بعد نحو 20 يوما باننا سندخل المرحلة الثانية في اطار الاتفاق النووي ان لم يبادر الاوروبيون للتعويض عن الاضرار التي لحقت بايران اثر انسحاب اميركا من الاتفاق.

وتابع سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة قائلا: لقد اعلنا بانه لو نفذت الاطراف الاخرى تعهداتها في اطار الاتفاق النووي فبامكاننا العودة الى المرحلة السابق بسهولة وان لا تستمر عملية المضي بالمراحل.

وحول تقرير الامين العام للامم المتحدة قال تخت روانجي: اننا نقوم الآن بدراسته، وسنقدم الرد الى الامانة العامة للمنظمة الدولية في غضون الايام المقبلة.



المصدر : وكالة ارنا