  1. السياسة
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٣٤

وزيرا خارجية إيران وتركيا يبرمان وثيقة ستراتيجية للتعاون الثنائي

وزيرا خارجية إيران وتركيا يبرمان وثيقة ستراتيجية للتعاون الثنائي

أبرم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو وثيقة ستراتيجية للتعاون الثنائي بين إيران وتركيا الشقيقتين.

ووقع وزيرا خارجية إيران وتركيا على هذه الوثيقة الستراتيجية في ختام إجتماعهما اليوم الجمعة.

 وبحث الجانبان خلال الإجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية؛ مؤكدين ضرورة تنفيذ الإتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين، بما تشمل تشكيل اللجنة الإقتصادية الستراتيجية المشتركة بين إيران وتركيا.
وشكلت آخر التطورات الإقليمية على صعيدي المنطقة والعالم، من أهم محاور المباحثات بين وزيري خارجية إيران وتركيا.
ومن المقرر أن يدلي لاحقا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بتصریحات حول تفاصيل الإجتماع.
يذكر ان مولود تشاويش أوغلو وصل محافظة اصفهان (وسط البلاد) أمس الخميس، حيث كان في إستقباله لدى وصوله الى مطار الشهيد بهشتي الدولي، محافظ اصفهان "عباس رضايي".

رمز الخبر 1895679

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