  1. السياسة
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٤٩

مساعد الخارجية البريطاني غداً في طهران

مساعد الخارجية البريطاني غداً في طهران

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية بان مساعد الخارجية اندرو موريسون سيزور طهران غدا الاحد وسيتباحث مع مسؤولي البلاد حول قضايا مختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية البريطانية اعلنت عن زيارة مساعد الخارجية اندرو موريسون غدا الى طهران.

وسيتباحث وزير الخارجية البريطاني خلال الزيارة مع المسؤولين الايرانيين حول قضايا مشتركة تهم الطرفين.انتهى/

رمز الخبر 1895700

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