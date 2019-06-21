عشرات الاصابات باعتداءات قوات الاحتلال على مسيرة العودة على حدود قطاع غزة

وافادت مصادر طبية باصابة شاب بالقدم برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود القطاع.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية في غزة والضفة الغربية الاسبوع المقبل وبالذات يومي 25 26 حيث ستشهد غزة يوم الثلاثاء 25 حزيران مؤتمرا وطنيا واضرابا شاملا. فيما سيشهد الاربعاء 26.6 مسيرات ومؤتمرا شعبيا لرفض تصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب في بيان الهيئة في ختام فعاليات الجمعة الثالثة والستين الجماهير الى المشاركة في فعاليات الجمعة 64 بتاريخ 28-6-2019والتي ستحمل عنوان "فليسقط مؤتمر البحرين".واكد حبيب على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وادواتها السلمية كأداة كفاحية بيد شعبنا لحماية ثوابته وحقه في العودة وكسر الحصار الاجرامي عن قطاع غزة.