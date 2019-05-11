شهيد و 30 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن فلسطين اليوم، أن وزارة الصحة الفلسطينية، اوضحت انه أصيب 30 مواطناً برصاص الاحتلال الاسرائيلي والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المواطنين الذين وصلوا لمخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ 58 لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي تحمل عنوان "موحدون في مواجهة الصفقة".

وأعلنت وزارة الصحة، أن 30مواطناً، بينهم 4 أطفال و مسعف بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات الجمعة ال58 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.

يذكر أن حشود كبيرة من المواطنين شاركت اليوم الجمعة في المسيرة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة " موحدون في مواجهة الصفقة" والتي تؤكد فيها على رفض لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

واكدت الهيئة على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرةً الاحتلال من ارتكاب أية جرائم بحق المواطنين.

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، لتحقيق اهدافها وهي غير قابلة للمساومة"./انتهى/