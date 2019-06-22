  1. السياسة
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٤٥

شركة" إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 تموز القادم

شركة" إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 تموز القادم

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، اليوم السبت، أنها بصدد توقيف كل رحلاتها الجوية إلى دولة جورجيا اعتبارا من 8 تموز/يوليو القادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك،  أالمكتب الصحفي لشركة الطيران الروسية "أيروفلوت" قال في بيان: ان " شركة "أيروفلوت" ستوقف اعتبارا من 8 تموز/ يوليو بالكامل رحلاتها إلى جورجيا".

وأشارت الشركة إلى ان " هذا الإجراء اتخذ وفقا لمرسوم الرئيس الروسي بشأن بعض التدابير لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".

وأضاف البيان:" بموجب المرسوم يحظر ابتداء من 8 يوليو 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي (بما في ذلك النقل التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا"./انتهى/

رمز الخبر 1895702

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