"أنصار الله" تعلن إحباط هجوم قوات عبد ربه منصور في جنوب الحديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، أن مصدرا عسكريا يمنيا قال ان الجيش اليمني نفذ هجوماً على مواقع "أنصار الله" بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأشار المصدر إلى إحباط قوات عبد ربه منصور في هجومها على ـ"أنصار الله" بغطاء مدفعي مكثف على مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، من محورين الشمال والجنوبي.

من جانبها، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم حركة أنصار الله، صد زحف لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقعت "أنصار الله" أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين، ودمرت مدرعة وأعطبت أخرى./انتهى/