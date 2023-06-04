كنعاني: العلم الذي رفعه الإمام الخميني أحدث تغييرا جوهريا في المعادلات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، ان العلم الذي رفعه والثورة التي قادها الإمام الراحل كانت بداية تغيير مستمر وثوري ودائم في مسار التاريخ وتسبب في تغيير جوهري في المعادلات الدولية.

وكتب كنعاني في تغريدة له علي تويتر اليوم الأحد : العلم الذي رفعه الامام الخميني (ره) والثورة التي قادها الإمام الراحل ويقودها قائد الثورة الاسلامية اية الله على الخامنئي كان بداية تغيير مستمر وثوري ودائم في مسار التاريخ وتسبب في تغيير جوهري في المعادلات الدولية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية وفقا لارنا، هذا العلم المنادي للعدالة الذي يستند إلى الإسلام الأصيل، يرفع اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وتابع أن رسالة ومثل وتعاليم ثورة الإمام الراحل هي اليوم جزء متميز وبارز من الخطاب السياسي والفكري والثقافي في العالم ، وحركة صاعدة وفعالة وفاعلة في النظام العالمي الناشئ.

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