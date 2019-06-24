بريطانيا : نؤيد سياست امريكا المناهضة لايران

أفادت وكالة مهر للأخبار نقلا عن صحيفة "سان" البريطانية، أن وزير الخارجية البريطاني "جرمي هانت"صرح قائلاً: نؤيد أمريكا في عدائها لإيران.

وفي هذا السياق إدعا هانت: نقف إلى جانب أعز حلفائنا الأمريكان وأننا على يقين تام أن الحل الأمثل يتمثل في إيقاف النشاط الإيراني المزعزع للأمن في الشرق الأوسط، وأن حكومتنا متأكدة بشكل تقريبي أن إيران من تقف وراء الأعمال التخريبية ضد حاملات النفط، وأننا متخوفون من ذلك ونحن على تواصل دائم مع أمريكا في هذا الصدد.

واضاف أننا نريد خفض التوترات ولكن مخاونا شديدة./انتهى/