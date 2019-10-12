بومبيو: هدفنا من إرسال الجنود إلى السعودية هو مواجهة إيران

وافادت وكالة مهر للانباء، أن وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" قال في تغريدة له على توتر أن سبب إرسال جنود وتعزيزات عسكرية إلى السعودية هو تعزيز القدرة الدفاعة للسعودية من أجل مواجهة إيران.

واضاف: "على إيران أن تغير أخلاقها من الجذور وعليها ان تتصرف كدولة عادية وإلا فعليها ان تشاهد دمارها الإقتصادي.

هذا وقد صرحت وزارة الدفاع الامريكية، أمس، بان 3آلاف جندي أمريكي ومنظومتي صواريخ تاد وباتريوت جاهزون للإرسال إلى السعودية.

وهناك من يقول أنه جاء هذا الإجراء بعد عملية "أنصار الله" التي استهدفت منشآت آرامكو النفطية./انتهى/