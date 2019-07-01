العامري يدعو الى تحقيق السلم المستدام في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الامين العام لمنظمة بدر زار مكتب المقاومة الاسلامية حركة النجباء في بغداد وبحث مع أمين عام الحركة اوضاع العراق والمنطقة.

وأشار الشيخ أكرم الكعبي الى ضرورة ايلاء اهتمام خاص بتحقيق الامن والاستقرار في العراق الى جانب دفع عجلة المشروع السياسي، مطالبا باجراءات للقضاء على خلايا داعش النائمة.

وأكد على أنه لا ينبغي فسح المجال أمام الارهابيين الذين يعملون على تعكير صفو الاجواء في بعض المحافظات بين الحين والاخر.

كما أكد هادي العامري على مطالبات أمين عام النجباء، مشيرا الى التطورات في المنطقة، مطالبا بالعمل على تحقيق السلم المستدام في المنطقة وعلى رأسها الدول الجارة./انتهى/