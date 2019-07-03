مسؤول إيراني: إنهاء البرنامج النووي من أحلام المسؤولين الاميركيين التي لا تتحقق

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اشار غريب ابادي الى تصريحات الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما الذي اعتبر انهاء البرنامج النووي الايراني من احلام المسؤولين الاميركيين التي لا تتحقق.

وكتب غريب ابادي: ان مواقف المسؤولين الاميركيين تذكّرني بتصريحات اوباما في منتدى مركز "سابان" في ديسمبر عام 2013 الذي قال: "لو كان بإمكاننا إيجاد خيار يجعل إيران تفكك حتى آخر مسمار برنامجها النووي وتبني إمكانية عدم لجوئها إلى أي برنامج نووي، والتخلص من كل قدراتها العسكرية لتبنيته لكن أريد أن يفهم كل شخص أن هذا الخيار المحدد ليس ممكنا ... يمكننا أن نتخيل عالما مثاليا تقول فيه إيران: (سوف ندمر كل عنصر وكل بنية تحتية)، لكن أعتقد أنه يتوجب علينا أن نكون أكثر واقعية... الآن نسمع حججا مثل تلك التي يوردها بنيامين نتانياهو، بأنه لا يمكن أن نقبل أي تخصيب على الأرض الإيرانية، نقطة على السطر"، لكن هذا النوع من الحجج "في عالم مثالي" ليست واقعية"./انتهى/