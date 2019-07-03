العميد موسوي يتفقد منطقة "نصر" للدفاع الجوي في اصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام للجيش الايراني العميد عبدالرحيم موسوي اجرى صباح اليوم الاربعاء زيارة تفقدية لمنطقة نصر للدفاع الجوي الواقعة في محافظة اصفهان وسط ايران.

واجتمع موسوي مع القادة والمسؤولين في منطقة الدفاع الجوي واطلع عن كثب على درجة الاستعداد والتأهب العسكري والتقني والتكتيكي لدى القوات في هذه المنطقة.

كما واجرى قائد الجيش زيارة للإنجازات والابداعات العسكرية الخاصة بهذه المنطقة ومركز قيادة العمليات (SOC) وموقع اس 200 ومشروع "شهيد كشوري" السكني وإجراءات اعادة اعمار المنازل التابعة للجيش.

وتضمن جدول اعمال العميد موسوي زيارة عائلة الشهيد "عموشاهي" الذي استشهد في عام 1987 بمنطقة مهران اثناء اشتباكه مع جماعة المنافقين (مجاهدي خلق).

الجدير بالذكر أن قائد القوة الجوية في الجيش العميد صباحي فرد قد رافق العميد موسوي في هذه الزيارة بمدينة اصفهان./انتهى/