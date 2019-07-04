ظريف يعلق على احتمال ادراجه في لائحة الحظر الاميركية

وابدى ظريف في حواره مع صحيفة نيويورك تايمز الاميركية ونشر اليوم الخميس رد فعله على احتمال ادراجه في لائحة الحظر الاميركي .

وقال ظريف ان من يعرفه يعلم انه لا هو ولا اسرته لديهم ممتلكات في خارج ايران وانه شخصيا لايمتلك حتى حسابا مصرفيا واحدا خارج البلاد لافتا الى ان ايران هي كل حياته والتزامه الوحيد ومن هنا فهو ليست لديه اية مشكلة شخصية مع الحظر المحتمل .

واوضح ظريف ان التاثير الوحيد ( ومن المحتمل انه الهدف الوحيد) الذي سيتركه ادارجه في لائحة الحظر الاميركي هو تقييد قدراته على التواصل معربا عن شكه في ان يخدم ذلك اي احد ومن المتيقن ان هذا الاجراء سيحد من خيارات واشنطن في اتخاذ قرارات واعية .

وردا على سؤال حول ما اذا كان يشعر بالندم لثقته باميركا والغرب وذلك نظر الى ان الاتفاق النووي بات معرضا للخطر قال ظريف انه يؤمن بان الاتفاق النووي هو افضل اتفاق نووي ممكن ، كان ومايزال.